Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi’nde hizmete alınan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nin kendi üretimi olan ilk ana arılar, üreticilerle buluştu.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölmarmara ilçesi Hıroğlu Mahallesi’nde ilgili Bakanlığın oluruyla açılan Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nde ilk ana arıların dağıtım heyecanı yaşandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nin kendi ürünleri olan ilk ana arıların dağıtım törenine Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Manisa İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Turgut, S.S. Manisa Bal Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni temsilen Hasan Dinç, şube müdürleri ve arı yetiştiricileri katıldı.

Ana Arı Dağıtım Töreninde konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, “Öncelikle hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün’ün selamlarını iletiyorum. Ana arı dağıtım törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu merkezi yaklaşık 4 ay önce açtık, Hüseyin Balkaya hocamız sağ olsun, ilk ürünlerimizi aldık. Bunların dağıtımlarını yapacağız. Geçen sene Başkanımız, kırsala 70 milyon liralık bütçeyi ayırmıştı, onlarca projeyi hayata geçirmiştik. Ziraatın her noktasına desteklerimiz olmuştu. Bu sene rekor bir bütçe; 130 milyonluk bütçeyi kırsala ayırdık. Ulu Önder Atatürk’ün ifade ettiği gibi ‘Köylü Milletin Efendisidir’ anlayışıyla, Cengiz Ergün Başkanımızın da talimatlarıyla onlarca projeyi bu sene de hayata geçireceğiz. Siz arı yetiştiricilerimizle ilgili olarak da, ana arı dağıtımlarımız yıl boyunca devam edecek. Her ay 450-500 adet civarında ana arı üretimi yapmayı hedefliyoruz. Ana arılar üretildikçe, peyderpey dağıtılacak. Arı Kayıt Sistemine (AKS) kayıtlı 30-200 adet aktif kovan varlığına sahip arıcılarımıza bu arıları vereceğiz. Bunun yanı sıra merkezimizde arı üretimi ve katma değeri yüksek arıcılık ürünleri üretimine yönelik uygulamalı ve teorik eğitimler vereceğiz. Yine sizler için hazırladığımız bazı projelerimiz var. İlerleyen dönemlerde netleştikçe onları da paylaşacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Arıcılık Eğitim ve Ana Arı Üretim Merkezi’nin ilk ürünleri olan ana arılar üreticilere dağıtıldı. 47 üreticiye 10’ar adet olmak üzere toplamda 470 adet ana arı üreticilere teslim edildi.