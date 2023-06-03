Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Manisa AFAD İl Müdürlüğü talebiyle arama kurtarma ekipleri olan AFED Arama Kurtarma ve İHH İnsani Yardım Vakfı’na yangın söndürme eğitimi verdi.MANİSA (İGFA) - Eğitim programı kapsamında, temel yangın eğitiminin ardından uygulamalı tatbikat gerçekleştirildi.

Yangın eğitimleriyle kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerine katkı sağlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, eğitimlerine aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda AFAD Manisa İl Müdürlüğünün talebi üzerine, arama kurtarma ekipleri bulunan AFED Arama Kurtarma ve İHH İnsani Yardım Vakfı’na Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından temel yangın eğitimi verildi. Eğitimin bitiminde uygulamalı yangın söndürme tatbikatı da yapıldı. Eğitim alan AFED Arama Kurtarma ve İHH gönüllüleri, yangına karşı ilk müdahaleyi ve yangını söndürmeyi teorik ve uygulamalı olarak kavramış oldu.

