MASKİ Genel Müdürlüğü, Saruhanlı ilçesine bağlı Apak mahallesinde yaklaşık 30 yıl önce açılan mevcut sondajın çöktüğü günün ertesinde yeni bir sondaj kuyusu açılması için çalışmalara başladı. Mahallenin susuz kalmaması için analize uygun özel sondaj şebekeye bağlandıMANİSA (İGFA) - Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) genel Müdürlüğü, il genelinde 2023 sondaj programı kapsamında yeni sondajlar açmaya devam ediyor.

Program dışında aniden çöken kuyular için de yeni kaynaklar oluşturuluyor. Bu kapsamda, İçme Suyu Dairesi Başkanlığı bünyesinde Saruhanlı’nın Apak mahallesinde yaklaşık 30 yıl önce açılan sondaj kuyusu çöktü.

Çöken sondajın ardından mahallenin susuz kalmaması için özel bir sondaj kuyusunun analizi yapılarak geçici olarak şebekeye bağlandı. MASKİ ekipleri sondajın çöktüğü günün ertesinde Apak’a yeni bir sondaj açılması için delgi işlemlerine başladı. Mahallede yürütülen çalışmaları İçme Suyu Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri İlker Kılıç ve Recep Günay da yerinde takip etti. Çalışmalar tamamlandığında mahalleye yeni sondajdan su verilmeye başlanacak.