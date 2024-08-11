Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Selendi’den seslenerek, “Selendi artık sahipsiz değil. Geçmiş yıllardaki gibi kaderine terk edilmeyecek. Bize oy veren, vermeyen herkese hizmet edeceğiz. Selendi’ye, Demirci’ye ve diğer tüm ilçelerimize hak ettiği değeri kazandıracağız” dedi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in, her haftanın bir gününü ilçede geçirme çalışması, bu hafta Selendi’de devam etti.

Yüzlerce Selendili, karşılama için sabahın erken saatlerinde ilçe girişinde toplandı. Heyecanlı bekleyiş, Başkan Ferdi Zeyrek'in şehre giriş yapmasıyla yerini şölen havasına bıraktı. Başkan Zeyrek, kendisini atlarla karşılayan kalabalıkla beraber, davul zurna eşliğinde şehri dolaştı. Uzun yıllardır halk ile iç içe olan bir belediye başkanına susadıklarını belirten Selendi halkı; “Bu zamana kadar bizi arayan, soran yoktu. Yıllar sonra bir başkana taleplerimizi söyleyebileceğiz. Bu yüzden karşılamaktan da gurur duyuyoruz.”dedi.

BAŞKAN ZEYREK “HER HAFTA BİR İLÇEMİZDE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, coşkulu karşılamanın ardından ilçedeki muhtarlarla bir araya geldi, mahallelerin sorun ve taleplerini dinledi. Selendi buluşmasında, sanayi ve çarşı esnaflarını da ziyaret eden Başkan Zeyrek, “Selendi ilçemiz yıllardan beri kaderine terk edilmiş durumdaydı. Artık Selendi sahipsiz değildir. Artık biz varız. Selendi de, Demirci de, Manisa’mın 17 ilçesi de hak ettiği hizmeti ve değeri görecek. Bize oy veren veya oy vermeyen ayrımı olmadan eşit hizmet edeceğiz. Sürekli çarşıda, pazarda, sokakta olacağız. Şuana kadar yaptığımız gibi bundan sonraki süreçte de her hafta bir ilçemizi ziyaret edeceğiz. Muhtarlarımızlar, sivil toplum kuruluşlarımızla, meslek odalarımızla, esnaf ve vatandaşlarımızla sık sık bir araya geleceğiz. Halkımızın sorunlarını ve taleplerini bizzat kendilerinden dinleyeceğiz.” diye konuştu.

“HALK OLARAK İLGİYE, HİZMETE, ÖZVERİYE, ŞEFKATE SUSADIK”

Öte yandan mikrofonlarımıza konuşan Selendili vatandaşlar, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in kendilerine yaptığı ziyaretlerden duydukları memnuniyeti anlattı. Sorunlarını anlatabilecekleri bir başkana adeta susadıklarını söyleyen vatandaşlardan Necati Yeşil; “Biz öncelikle, halk olarak susadık. İlgiye, hizmete, özveriye, şefkate her şeye susadık. Daha ne söyleyeyim. Mesela ben canı gönülden hiç kimse teklif etmeden geldim buraya. Başkanımıza dertlerimizi anlatabileceğiz. Buradaki halkımızın bir sürü derdi var. Evini geçindiremiyor, yeşil kartla duruyor, ekonomi bitmiş, tükenmiş. Yani iki el boğazımızdaymış gibi sayın ağabey. Daha ne diyeyim? Şefkat, özveri, güven diyoruz, güvenmek istiyoruz ve Ferdi başkana güveniyoruz.” dedi.