Manisa Büyükşehir Belediyesinin il genelinde mezarlıklarda başlattığı tel çit çalışması, Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı, Kabaçınar ve Karaköy mahallelerinde tamamlandı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen mezarlık çevrelerinin tel çit ile çevrilmesi çalışmaları kapsamında Turgutlu ilçesinde Çıkrıkçı ve Kabaçınar mahalleleriyle Ahmetli ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi’nde çalışmalar tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, tel çit çalışması tamamlanan mezarlıklarda incelemelerde bulundu. İra, Turgutlu ilçesine bağlı Çıkrıkçı Mahallesi’nin mezarlığının çevresini tel çitle çevirerek, güvenli hale getirdiklerini belirtirken; Çıkrıkçı Mahalle Muhtarı Ömer Eryılmaz da, yapılan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Cengiz Ergün’e teşekkür etti.

Çıkrıkçı’nın ardından Kabaçınar ve Karaköy mahallelerini de ziyaret eden Mezarlıklar Dairesi Başkanı Aydoğan İra, tel çit çalışmalarını inceledi. Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdür Vekili Nilhan Kılınç’ın da eşlik ettiği incelemelerde, mahalle muhtarlarına Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’ün selamlarını ileten İra, mezarlık güvenliği için çalışmaların devam edeceğini belirtti. Çalışmalardan duyduğu memnuniyeti paylaşan Karaköy Mahallesi Muhtarı Ali Süzer, “Mezarlığımızda bu çalışmamızın yapılmasını bekliyorduk. Cengiz Başkanımızdan ve emeği geçen herkesten Allah razı olsun” dedi.