MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, Peker Mahallesi’ndeki Şehit Pilot Üsteğmen Okan Divrik Parkı’na önerilen otopark projesi için mahalle sakinleriyle buluştu.

Katılımcı yönetim anlayışıyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Zeyrek, “Halka rağmen hizmet yapmayız. 859 kişinin katıldığı ankette, yüzde 76 otopark sorunu olduğunu belirtse de yüzde 56 parkın otopark olmasını istemedi. Halkın isteği doğrultusunda projeyi iptal ediyoruz” dedi.

Peker Mahallesi Muhtarı Saffet Taşkıncan, alanın 30 yıldır park olarak kullanıldığını ve halkın görüşüne saygılı olduklarını belirtti.

Başkan Zeyrek, otopark sorununu çözmek için yeni alanlar aradıklarını, Manisa Lisesi’ne 857 araçlık otopark projesi önerdiklerini ancak onay alamadıklarını ifade etti. Ayrıca, eski TEDAŞ bölgesinde 7 bin araçlık yeni bir otopark projesinin başlayacağını duyururken, “Vatandaş istemiyorsa otopark yapmayız. Şehrimize yeni otoparklar kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.