Manisa Büyükşehir Belediyesi, yerli üretim ve tüketim bilincinin genç yaşlarda kazandırılmasının ülke ekonomisi için büyük öneme sahip olduğunun farkındalığıyla, çocuklara yönelik uygulamalarını yıl boyunca devam ettiriyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren kreşlerde eğitim alan minik öğrenciler kumbaralarında biriktirdikleri paralarla kitap alarak hem tasarrufu hem de alışveriş yapmayı öğreniyor. Özellikle, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında belediyeye bağlı çocuk eğitim merkezlerinde düzenlenen etkinliklerle yerli üretimin değeri anlatılıyor; tasarruf bilinci aşılanıyor.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, belirli periyotlarla düzenlenen eğitimlere Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında da devam etti. Atatürk Kent Park, Uncubozköy, Adnan Menderes ve Akgedik Çocuk Eğitim Merkezlerinde düzenlenen etkinliklerde çocuklar, tasarrufu ve yerli üretimi eğlenerek öğrendi.

Sevilen karakter Arı Maya’nın da katıldığı programda, müzik eşliğinde dans eden çocuklar keyifli vakit geçirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik, hem çocuklar hem de aileler tarafından büyük ilgi gördü.

