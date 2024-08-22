Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliği ile ‘Kekler, börekler sizden; çaylar ve canlı müzik bizden’ sloganıyla başlatılan ‘Süreyya’da Kadınlar Buluşuyor’ etkinliğinin ilki gerçekleştirildi. Etkinlikte canlı müzik eşliğinde eğlenen kadınlar, doğanın içerisinde keyifli vakit geçirdi.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi iş birliği ile Süreyya’da Kadınlar Buluşuyor’ etkinliği düzenlendi.

‘Kekler, börekler sizden; çaylar ve canlı müzik bizden’ sloganıyla düzenlenen etkinlikte kadınlar, doğanın eşsiz güzelliğiyle doyasıya eğlendi. Etkinliğe Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Emine Özge Arslan, Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Meliha Çavuşoğlu Kılınçlar ve kadınlar katıldı. Etkinlikte Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Kılınçlar ve Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Arslan kadınlarla tek tek sohbet etti, halay çekti.

Laleli Mahallesi sakini Aynur Yılmaz, yapılan etkinlik ile ilgili olarak, “Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi’nin yapmış olduğu bu etkinlik çok hoşumuza gitti, beğendik, devamını da isteriz. Başkanlarımız güzel hizmetler veriyor. Gezmeye çıkamıyorduk, buraya gelmemiz güzel oldu. Zaten yalnız yaşıyoruz bir yere de çıkamayınca burası bize çok farklı geldi” dedi. Düzenlen etkinlikte çok eğlenen Aynur Balıoğlu ise, çok güzel bir gün geçirdiklerini söyledi. Kendilerini bu gibi etkinliklerin mutlu ettiğini ifade eden Balıoğlu, “Bu etkinliklerin devamını bekliyoruz. Kadınlara böyle etkinlikler düzenleyip, eğlendirerek güzel günler yaşattığı için başkanlarımıza çok teşekkür ederiz” dedi.