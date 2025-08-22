Manisa Büyükşehir Belediyesi, Avrupa genelinde her yıl milyonlarca insanı bir araya getiren Avrupa Hareketlilik Haftası için hazırlıklarını sürdürüyor. 16-22 Eylül 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinliklerde, Manisalılar hem keyifli vakit geçirecek hem de sağlıklı ve çevre dostu ulaşım alışkanlıklarını keşfedecek.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da etkinliklere güçlü bir şekilde katılacak.

Dış İlişkiler Dairesi’nin ev sahipliğinde yapılan toplantıda; Sosyal Hizmetler, Kültür ve Sosyal İşler, Bilgi İşlem Dairesi temsilcileri ile Manisa Bisiklet Platformu gönüllüleri ve BBSK Dağcılık Şubesi bir araya geldi. Hafta boyunca yapılacak aktivitelerin planı bu toplantıda şekillendi.

Şehrin dört bir yanında 7 gün boyunca dolu dolu bir program dahilinde bisiklet turları, geleneksel çocuk oyunları, spor aktiviteleri, dans gösterileri ve daha pek çok hareketli etkinlik yapılacak.

Böylece Manisalılar hem eğlenecek hem de günlük hayatlarında daha aktif ve sağlıklı seçenekleri deneyimleme fırsatı bulacak.

Tüm vatandaşları etkinliklere katılmaya davet eden Manisa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, Avrupa Hareketlilik Haftası’nın yalnızca bir farkındalık kampanyası olmadığını vurguladı:

“Bu hafta, geleceğe daha yaşanabilir bir Manisa bırakmak için önemli bir adım. Gelin, hep birlikte hareket edelim.”

Hafta boyunca yapılacak tüm etkinliklerin detaylı programı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.