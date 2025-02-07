Yavaş, Ankara'da gerçekleştirdiği basın toplantısında, "5 sene boyunca aday kim olacak diye konuşuldu. Televizyonda kim aday olsun diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum" şeklinde bir açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, Ülkede diplomalar yerine parti üyeliği geçerli. Diplomalar geçerli değil. Çok sayıda insan elinde diplomayla geçinemiyor. Diploma için de aileler ellerinde olanları harcıyor" diyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

"İş başına geldiğimizden beri insan onuruna yakışan şekilde desteklerimizi sürdürdük. Geçtiğimiz günlerde bir çocuğun 'Annemin parası yok, beni hastaneye götürmeyen' çığlığı ülkenin her yerinden duyuluyor. Eğer iktidar bu çocuklara destek olamıyorsa CHP'li belediyeler bunu yapar. Bu çığlık milyonlarca insanın çığlığıydı. Bu ülkenin asıl gündemi budur. Açlık ve yoksulluk. Biz hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi için elimizden geleni yapıyoruz."

Mansur Yavaş, özellikle emekliler ve asgari ücretliler olmak üzere dar gelirli vatandaşlara yönelik sağladıkları yardımları paylaştı. Günlük olarak 90 bin ekmek temin ettiklerini belirten Yavaş, bu yardımların şeffaf bir şekilde web sitelerinde düzenli olarak güncellendiğini vurguladı. Ayrıca, yaşlı emeklilerin evlerinde temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşadığını ifade ederek, bu alandaki desteğin iktidarın sağladığından çok daha fazla olduğunu söyledi. Yavaş, emeklilere ve asgari ücretlilere yönelik ulaşım, su, kantin ve kırtasiye desteği sunduklarını, iktidarın bu yetersizliğine göz yummayacaklarını dile getirdi.

Yavaş, belediyenin sosyal yardım verilerini de kamuoyuyla paylaştı. 31 Mart 2019'dan önce sosyal yardımların adaletsiz bir şekilde dağıtıldığını vurgulayan Yavaş, "Halk belediyeciliği" anlayışı doğrultusunda yardımların artık daha adil bir şekilde dağıtıldığını söyledi. ABB'nin 255 bin haneye toplamda 1 milyar 842 milyon TL nakdi destek sağladığını belirten Yavaş, ayrıca 209 bin 831 haneye protein desteği verildiğini ifade etti.

Yavaş’ın toplantıda açıkladığı ve diğer bazı sosyal yardım kalemleri şöyle sıralandı:

Doğalgaz yardımı: 180 bin aile

Kömür yardımı: 25 bin aileye

Ekmek desteği: 20 bin kişiye 90 bin ekmek

Kırtasiye desteği: 160 bin öğrenci

Kantin desteği: 18 bin 876 çocuk

ABB Başkanı Yavaş, belediyenin gerçekleştirdiği sosyal yardımların toplam değerinin 341 milyon 496 bin dolar olduğunu duyurdu. Emekli destekleriyle ilgili de açıklamalarda bulunan Yavaş, 63 bin 803 emekliye aylık ödeme yapıldığını belirtti. Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın Türkiye Aile Destek Programı’nı sonlandırmasını eleştirdi.

Mansur Yavaş, son dönemdeki siyasi gündeme dair eleştirilerde bulundu. Yavaş, özellikle yargının iktidarın etkisi altına girmesi ve televizyonlardaki tartışmaların yönlendirilmesi konusundaki kaygılarını dile getirdi. Televizyonlarda gündem dışı konuların ele alınmasının, belki de iktidarın istediği bir durum olduğunu belirten Yavaş, Ege'deki depremler, Suriye meselesi, Trump’ın Gazze hakkındaki açıklamaları gibi önemli konuların medyada yeterince yer bulmadığını ifade etti.

Adaylık açıklaması

"5 sene boyunca aday kim olacak diye konuşuldu. Televizyonda kim aday olsun diye konuşuyorlar. Adaylık konusunu bilerek tartıştırdıklarını düşünüyorum. Eğer iktidarı değiştirmek istiyorsanız ilk yapılacak şey yoksullara sahip çıkmaktır. Biz dar gelirlilerimizin, ihtiyaç sahiplerinin yanındayız. Elimizin uzanmayacağı yerler mutlaka olacaktır. Sizi bu yoksulluğa mahkum edenleri lütfen unutmayın. Bu destekleri iktidar bizi silkelemesine rağmen yapıyoruz."

Mansur Yavaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayını ilan edip tartışmaların önüne geçme amacı güttüğü iddialarına, "Sonuna kadar emeklilerimizin ve asgari ücretlilerin yanında olacağız" şeklinde yanıt verdi. Yavaş, ülkenin gerçek gündeminin halkın ihtiyaçları olduğunu vurguladı.