Tekirdağ’ın Saray ilçesi Bahçeköy ormanlarında mantar toplayan Soner Özen, Bozyörük yılanıyla karşılaştı.

Kapaklı ilçesinde yaşayan Soner Özen, mantar toplamak için Bahçeköy ormanlarına gitti. Burada mantar toplayan Özen, orman içindeki çalılara gizlenmiş Bözyörük yılanını görmeyerek üstüne bastı.

Ayağının altında titreşim hissettiğini söyleyen Özen, "Çalıların arasına gizlenmiş olan yılanı görmedim, üstüne basınca ayağımın altında titredi. Ben de ürktüm ve geri atıldım. Yaklaşık 1.5 metre uzunluğunda Bozyörük yılanı olduğunu gördüm. Sakince yanına yaklaşıp kuyruğuna dokununca kaçtı" dedi.

Ayrıca mantar toplamak için ormana giden vatandaşları uyaran Özen, "Havaların sıcak olmasından dolayı henüz yılanlar toprağın altına girmemiş. Mantar toplayan arkadaşların dikkatli olması lazım" diye konuştu.