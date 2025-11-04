Kocaeli’nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı’nda doluluk oranı yüzde 11’e kadar gerilerken, baraj havzasındaki eski köprü yeniden görünür hale geldi.

Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü’nün güncel verilerine göre, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı’ndaki doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 11 olarak ölçüldü. Kentin bir diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı’nda ise su seviyesinin yüzde 37 olduğu kaydedildi.

Düşük su seviyesi nedeniyle baraj havzasındaki eski köprü yeniden görünür hale geldi.