Balıkesir’in Manyas ilçesinin Peynirkuyu Mahallesine imece usulü yaptırılan Atatürk büstü düzenlenen törenle açıldı.

Manyas ilçesinin Peynirkuyu Mahallesinde imece usulü ile yaptırılan Atatürk Büstünün açılışı ilçe protokolü ve mahalle halkının katılımı ile gerçekleştirildi. Açılış öncesi saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunurken daha sonra din görevlisi tarafından Kur’an-ı Kerim okundu.

Emekli Astsubay Ertekin’in Vasfi Mahir Kocatürk’ün şiiri “Gazi Çocukları “şiirini okuması sonrası 300 nüfusa sahip Peynirkuyu Mahallesindeki köy konağının bahçesine yaptırılan Atatürk Büstünün açılışında konuşan Manyas Kaymakamı Emre Yeşil "Burada geçen yüzyılın başında yaptıkları ve söyledikleriyle Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerinin icraatlarına bakınca günümüzü nasıl aydınlattığını görüyoruz. Gazi Paşanın dediği gibi Vatanını en çok seven, görevini en iyi şekilde yapandır şiarıyla sözünü kendimize şiar edinerek, görevimizi en iyi şekilde yapmaya gayret ediyoruz. Gazi Paşanın bize hediyesi olan bu Cumhuriyete sahip çıkmak bizim en büyük vazifemiz, en kutsal emanetimizdir. Bu programda bunun küçük bir nişanesi olsun" dedi.

Konuşmalardan sonra Atatürk büstünün açılışı gerçekleştirildi, açılışa Manyas Belediye Başkanı Tancan Barcın, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Günay, Balıkesir Türk Ocakları Başkanı Tahir Korucuoğulları ile diğer siyasi parti ilçe başkanları ile oda başkanları ve STK başkanları katıldı.