Balıkesir’in Manyas ilçesinde, “Gençlik Haftası” etkinlikleri kapsamında, ilçe protokolü ve öğrenciler birlikte doğa yürüyüşü yaptı.

Manyas’ta Gençlik Haftası’nın son gününde Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, ilçe protokolü ve Manyas Meslek Yüksek Okulu öğrencilerinin bir bölümü doğa yürüyüşü yaptılar. Manyas İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün organize ettiği etkinlik ilçeye 12 kilometre uzaklıkta kırsal İrşadiye Mahallesi’nin Keçidere mevkiinde gerçekleştirildi. Yaklaşık 4 kilometre yürüyüş sonrası birlikte yemek yendi.

Manyas Kaymakamı Emre Yeşil, “Gençlerimizle Gençlik haftasının son gününde onların da istekleri doğrultusunda doğada bir yürüyüş yapalım dedik, bu yürüyüş ile hem bölgeyi daha iyi tanıma fırsatımız oldu, hem de gençlerimizi dinleme fırsatı bulduk,” diyerek doğa yürüyüşünü düzenleyen Manyas İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Kudret Eğen’e kendileri ile birlikte yürüyüşe katılan kurum amirleri ve öğrencilere teşekkür etti.