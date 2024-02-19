Tatvan’dan göç ettiği İstanbul’da 25 yıldır marangoz işleri ile uğraşan Ferhat Çoban, mahkumların hayatı çok ilgisini çekince yazarlığa başladı. Mobilya sektörünün ustası iken eline kalem alan Çoban, her insanın bir hikayesi olduğu gerçeğinden yola çıktığını ifade ederek ilk kitabını çıkardı.

Bitlis’in Tatvan ilçesinden geldiği İstanbul’da 25 yıldır mobilya sektöründe çalışan marangoz ustası Ferhat Çoban etkilendiği insan hikayelerini geniş kitlelere aktarmak için yazarlığa adım attı. Çoban, "Baba mesleğim olan mobilyacılık sektörüyle uğraşırken bir arkadaşımın hayat hikayesi çok ilgimi toplayınca yazarlığa adım attım. Yazdıkça yeteneğimin farkına varıp kendimi bu işe daha çok adadım. Şu anda mesleğimin yanı sıra yazarlığa devam ediyorum. Yazdığım hikaye çok beğenildi ve platformların dikkatini çekti” dedi.