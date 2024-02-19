Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü, envanterindeki toplu taşıma araçlarını geri dönüşümden sağlanan gri suyla yıkayarak, 6 yılda 9 milyon 457 bin litre su tasarrufu sağladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık kapsamında su tasarrufuna yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü envanterinde 34 toplu taşıma aracı, geri dönüşümden elde edilen gri suyla yıkanarak su tasarrufu yapılıyor. Büyükşehir, kurduğu bu sistemle 6 yılda 9 milyon 457 bin 200 litre su tasarrufu sağladı. Sanayi kuruluşlarının proses suyu kullanımında geri kazanım suyu kullanımını Türkiye’de uygulamaya geçiren ilk belediye olan Kocaeli büyükşehir, bu kapsamdaki çalışmalarını sürdürüyor. Sanayi kuruluşlarının yanı sıra büyükşehir belediyesinin vatandaşlara hizmet verdiği toplu taşıma araçları da geri kazanım suyuyla yıkanarak tasarruf sağlanıyor. Ulaşım Dairesi Başkanlığı Otobüs İşletmesi Şube Müdürlüğü envanterindeki 34 toplu taşıma aracıyla vatandaşlara hizmet veriyor. Göreve gidip gelen her araç, günlük ve periyodik detaylı temizlik olmak üzere yıkanıyor. Yıkanılan her otobüste kullanılan su yeniden arıtılarak kullanılıyor.

Her yıkmada su arıtılıyor

Otobüsler tam otomatik araç yıkama makinesiyle yıkanıyor. Sistem; araç sabit makine hareketli olacak şekilde aracın tüm yüzeyini otomatik olarak insan gücü olmadan yıkıyor. Yıkama sonucunda toplanan atık sular ön çökeltim çukuruna, ön çökeltim havuzundan geçen su, ön arıtılmış su toplama çukuruna geçiyor. İlk kademe dinlenme işleminin ardından arıtılacak olan su buradan dalgıç pompa ile Arıtma Ünitesi Flokülasyon tankına basılıyor. Flokülasyon ünitesinden çıkan su, kimyasal çökelme ünitesine geliyor ve çökeltim tankından alınan su yağ ayırma ünitesine (DAF) geçiyor. Çözünmüş Hava flotasyonu (DAF) ünitesi, atık suyun içinde bulunan yağın ayrılması işlevini gerçekleştiriyor. Buradan su, çok kartuşlu filtreden tam otomatik çok katmanlı multimedya filtrasyon ünitesine geçiyor. Su içinde kalan tortu, parçacık, kum, askıda katı madde gibi bulanıklığa neden olan kirleticiler sudan uzaklaştırılarak yeniden kullanıma imkan sağlanıyor.

Arıtmadaki sistemler ve filtrelerin temizlik işlemleri (ters yıkama) şebeke suyu ile yapılıyor. Arıtılmış gri suyun yüzde yüzde 98’i araç yıkanmasında kullanılıyor. Büyükşehir belediyesi bir aracın yıkanması için takribi 600 litre su harcıyor. 2019 ile 2024 yılları arasında toplamda 15 bin 762 araç yıkandı.