Operasyon sonucunda, 30 ruhsatsız tabanca, 21 Kalaşnikof tüfeği, 3 G-3 piyade tüfeği, 2 M-16 tüfeği, 19 av tüfeği, 1 Dragunov keskin nişancı tüfeği ve 1 PKM makineli tüfek ele geçirildi.

Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 11’i tutuklanırken, 3’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki, halkımızın huzurunu kaçıran organize suç örgütlerinin ve onlara silah temin edenlerin peşindeyiz. Silah kaçakçılarıyla mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.