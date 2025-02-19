Bu özel kampanya çerçevesinde 3 ürün alana yatak hediye ve peşin fiyatına 9 taksit fırsatları devam ederken, tüketicilerin büyük ilgi gösterdiği Selena Gray, Mocha, White ve yeni Flora serilerinin çekirdek odalarını satın alan müşterilere “yatak + sandalye hediye” fırsatı da sunuluyor.

Bu kampanya kapsamında hediye olarak verilecek sandalyeler ise şunlar: Dark Sandalye, Exclusive Sandalye, Summer Sandalye (Pembe, Mavi, Çiçekli). Müşteriler, bu özel serilerden birini satın aldıklarında seçili sandalyelerden dilediklerini hediye olarak alabilecekler.

Çilek Mobilya, kalite, sağlamlık ve güvenliği ön planda tutarak geliştirdiği ürünlerini cazip fırsatlarla müşterileriyle buluşturuyor. Bu eşsiz kampanya, çocuk ve genç odaları için hem estetik hem de fonksiyonel çözümler arayan ailelere büyük avantajlar sunuyor.

Çilek’in fırsatlarla dolu kampanyası hakkında daha fazla bilgi almak ve en yakın Çilek mağazasını ziyaret etmek için www.cilek.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

1996 yılında kurulan Çilek, çocuk ve genç odası mobilyalarında öncü bir marka olarak 5 kıtada 50’den fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Güvenli, kaliteli ve fonksiyonel mobilyalar tasarlayan Çilek, üretimden satış sonrası hizmetlere kadar her aşamada müşteri memnuniyetini ön planda tutmaktadır.