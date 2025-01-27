Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında, poyraz fırtınası sonrası kıyılarda yoğun şekilde kızıl yosunlar birikti. Sahil şeridi boyunca geniş alanlarda etkili olan yosunlar, hem görüntüsüyle hem de yaydığı kötü kokuyla dikkat çekti. Özellikle rüzgarın etkisiyle kıyıya vuran yosunlar, deniz yüzeyinde de yoğunluk oluşturdu. Sahilde yürüyüş yapan vatandaşlar yosunların oluşturduğu manzara karşısında şaşkınlıklarını dile getirirken, kötü koku nedeniyle sahilde uzun süre durmakta zorlandılar.

Son dönemlerde poyraz fırtınası sonrası Tekirdağ kıyılarında sık sık görülen kızıl yosunlar, sahil bölgelerinde estetik ve çevresel sorunlara yol açıyor. Yosunların kıyılarda birikmesiyle birlikte bölgede temizlik çalışmalarının yapılması gerektiği belirtiliyor.