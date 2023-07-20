Dökme ve varil zeytinyağı, DFİF kapsamında ihracatında kesintisi yapılacak mallar listesine eklenmesi sonrasında Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa açıklama yaptı.BURSA (İGFA) - Dökme ve varil zeytinyağı ihracatına fon kesintisi uygulamaya alındı.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, söz konusu kararı hem tüketicinin korunması hem de sektörün geleceği açısından doğru olduğunu söyledi. Asa, “Ülkemizde ambalajlı zeytinyağı satışı ile az miktarda döviz girdisi sağlanmaktadır. Bu karar sektörün ambalajlı zeytinyağı satışını teşvik edecektir” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, fon uygulamasını doğru bulduğunu söyledi.

Geçen yıl İspanya ve Avrupa ülkelerinde kuraklık nedeniyle büyük bir rekolte kaybı yaşandığına dikkati çeken Asa, "Bu sene de rekolte kaybı yaşanacağına yönelik bilgiler gelmekte. Dolayısıyla dökme zeytinyağı temini açısından Türkiye büyük bir tedarikçi olarak görülüyor. Türkiye’de stoklarda bulunan zeytinyağını İspanya, İtalya gibi birçok Avrupa ülkesi varil bazında dökme olarak almaktalar. Devlet buna küçük bir önlem amacıyla fon uygulamasını başlattı. Bunu doğru buluyorum. Markalı ve ambalajlı zeytinyağı ihracatının üreticiye ve ülke ekonomisine katkısı dökme zeytinyağı ihracatına göre çok daha fazladır” diye konuştu.

Dökme zeytinyağı litre fiyatının 80-90 liradan 160-170 lira seviyesine çıktığını hatırlatan Başkan Asa, "Yıllardır Türkiye’de zeytinyağı tüketiminin artırılması için büyük uğraş verildi. Bugün kişi başına 3 litreye yakın bir tüketim varken, oluşan bu fiyatlarla tüketimin azalacağının da hesabını yapmak gerekir. Bu dönemde zeytinyağı fiyatının yukarı yönlü hareketi üreticiye değil, aracıya kazanç sağlayacaktır" dedi.

Bu arada Türkiye’nin Kasım 2022’den bu yana 135 bin ton zeytinyağı ihracatı gerçekleştirdiği belirten Asa, bunun yaklaşık 22 bin tonu ambalajlı, kalan 113 bin tonu ise dökme olarak satıldığını kaydetti. "Eğer tüketiciyi ve sektörün geleceğini düşünüyorsak, zeytinyağı üretimi ve tüketimini artırmak istiyorsak, dökme zeytinyağı ihracatından çok, ambalajlı zeytinyağı ihracatını teşvik etmeliyiz" diyen Asa, "Markalı ve ambalajlı zeytinyağı ihracatı, Türk Malı Zeytinyağı ürünlerinin dünya çapında bilinirliğini artırmasına ve ülkemizin tanıtılmasına da büyük katkı sağlayacaktır. Ayrıca ambalajlı zeytinyağı üretimi ve ihracatı, şişesinden, tenekesine, kapağından, etiketine kadar farklı sektörlerin de kazanmasına, büyümesine öncülük edecektir” dedi.

ÜRETİCİNİN KAZANACAĞI YIL OLMALI

Bugün dökme zeytinyağı fiyatlarının 160-170 TL’leri bulduğunu belirten Asa, “ Şu dönemde aracı kazanıyor. Hasat dönemi geldiğinde aracıların üreticiden aynı fiyatlarla almasını arzu ediyoruz. Hasat dönemine az kaldı, hep birlikte göreceğiz. Bazı çevrelerce zeytin ve zeytinyağı rekoltesinin çok yüksek olacağı yönünde açıklamalar yapıldığını görüyoruz. Bu açıklamalara katılmıyoruz. Hem sofralık zeytinde hem de zeytinyağında rekolte kaybı yaşanacağını öngörüyoruz. Marmarabirlik olarak ortaklarımızı koruyup kollayan bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu yıl zeytin üreticisi ortaklarımızın kazanacağı bir yıl olacak” diyerek sözlerini tamamladı.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Hatırlanacağı gibi, Resmi Gazete’nin yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı’na göre Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) hakkında kararda değişikliğe gidilmişti. Buna göre dökme ve varil zeytinyağı, DFİF kapsamında ihracatında kesintisi yapılacak mallar listesine eklenirken, yayınlandığı tarih itibariyle yürürlüğe giren kararla dökme ve varil zeytinyağı ihracatında kilogram başına 20 cent DFİF kesintisi yapılması kararlaştırılmıştı.