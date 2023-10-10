Marmara Denizi’nin güney kıyılarını oluşturan Bursa’nın Gemlik ilçesindeki kıyı şeridinde denizanası istilası yaşanıyor. Balıkçıların kameralarına yansıyan denizanası görüntüleri, vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor.

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Gemlik’in Küçükkumla Mahallesi’ndeki sahil boyunda denizanası istilası yaşanıyor. Binlerce denizanası sahili şeridini doldururken, o anlar tekneyle suda ilerleyen balıkçıkların kamerasına yansıdı. Bazı vatandaşlar denizanası artışının en önemli sebebinin deniz kirliliğinin yanı sıra kaçak avlanmalar olabileceğine dikkat çekti.