Marmara Denizi’nin güney kıyılarını oluşturan Bursa’nın Gemlik ilçesindeki kıyı şeridinde denizanası istilası yaşanıyor. Balıkçıların kameralarına yansıyan denizanası görüntüleri, vatandaşlarda tedirginliğe yol açıyor.

Gemlik’in Küçükkumla Mahallesi’ndeki sahil boyunda denizanası istilası yaşanıyor. Binlerce denizanası sahili şeridini doldururken, o anlar tekneyle suda ilerleyen balıkçıkların kamerasına yansıdı. Bazı vatandaşlar denizanası artışının en önemli sebebinin deniz kirliliğinin yanı sıra kaçak avlanmalar olabileceğine dikkat çekti.