Bursa’nın tarihi Osmangazi Mahallesi’nde arkeolojik sit alanına yapıldığı tespit edilen kaçak yapı, Osmangazi Belediyesi tarafından yapılan çalışmayla yıkıldı.

Osmangazi’de hem rutin denetimler hem de vatandaşlardan gelen ihbarlar doğrultusunda tespit edilen ruhsata aykırı imalat yapılar belediye ekiplerince yıkılıyor. Osmangazi Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri bu kapsamda son olarak Osmangazi Mahallesi Nakkaş Ali Sokakta arkeolojik sit alanına kaçak yapı yapıldığı ihbarını aldı. Gerekli incelemeleri yapan ekipler imara aykırı yapıldığı tespit edilen yapıyı gerekli güvenlik önlemlerini alarak yıkma işlemini gerçekleştirdi. Yapılan yıkım işleminin ardından tarihi alan kaçak yapıdan temizlenerek gün yüzüne çıktı.