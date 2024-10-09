Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi dönem başkanı Hatice Kekeva’nın yeniden aday olduğunu açıklamasından sonra düne kadar tek adayla yapılması beklenilen seçimde; hesaplar tutmadı, Marmaris Kat Hizmetleri Eğitim Derneği (MAHED) Başkanı Ayla Yarıcı ve Marmaris Esnaflarından Gamze Doğan da Kadın Meclisi Başkanlığına aday olduğunu açıkladı.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Geçen hafta Çarşamba günü yapılan ilk oturumu, “çoğunluk sağlanamadığı” gerekçesiyle ertelenen Marmaris Kent Konseyi Kadın Meclisi Seçimi, 10 Ekim Perşembe günü Marmaris Belediyesi Çok Amaçlı Salonda tamamlanarak, yeni dönem Kadın Meclisi Başkanı açıklanacak.

KADIN MECLİSİ SEÇİMİNİ ADAY DEĞİL KADINLAR KAZANACAK Seçim öncesi Marmaris Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Meydanı Halk Kafe’de AjansCANKA’ya özel açıklamada bulunan MAHED Başkanı Kadın Meclisi Başkan Adayı Ayla Yarıcı; “Doğa Çevre Koruma ve Hayvan Hakları, Toplumsal Sağlık Dayanışması, Meslek Kursları ve İş istihdamı, Çocuk ve Kadına Yönelik Şiddete Karşı Alınacak Tedbirler ve Hukuksal Desteğe “dikkat çekerek; “ Aday olmadan önce oldukça fazla düşündüm ve derneğimiz üyesi yaklaşık 70 emekçi kadın arkadaşımın isteğiyle aday olmaya karar verdim. Bu seçimde kazanan kim olursa olsun, kaybedeni olmayan sadece kadının gücünün, zaferinin ortaya çıkacağı biz kadınların hep birlikte kazanacağı bir seçim olacak. Diğer adaylar Sayın Hatice Kekeva ve Sayın Gamze Doğan’a da başarılar diliyorum. Şunu açıkça söylüyorum seçim sonrasında kazanan kim olursa olsun, biz adayların dayanışma içerisinde birlik olacağımızdan da, kimsenin şüphesi olmasın. Kazanan Biz Kadınlar Olacak.

EVDEN YÖNETİME HER KESİMDEN KADINA SÖZ HAKKI Yaptığımız Seçim Çalışmamız sürecinde, ev hanımı kardeşlerimizden kurumsal sorumluluğu olanları bir araya getirmeye çalıştık. Ve sonrasında onların da görüşlerini alarak: Aday Yönetim Kurulu Listemizde; BARO Temsilcisi Rabia Özyiğit, Mimarlar Odası Temsilcisi Özge Zaimoğlu, Serbest Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Temsilcisi Serap Siyirdici, Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Temsilcisi Deniz Çetinkaya, Çamdibi Mahalle Muhtarlığı Temsilcisi Dilek Düzgün ve Marmaris Gastronomi Mutfak Sanatları Derneği Temsilcisi Nurten Şakı” ya yer verdik. dedi.

