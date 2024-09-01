Muğla’nın Marmarisilçesinde,30 Ağustos Zafer Bayramının 102. yıl dönümünde; Marmaris Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen fener alayı ve “Murat Karahan, Efe Kışlalı, Levent Gündüz solistliğinden oluşan “3 Tenor” konseri, ilginç bir kutlamaya sahne oldu.AjansCANKA / MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde 30 Ağustos dolayısıyla düzenlenen resmi törenlerin akşamında fener alayı öncesinde yüzlerce vatandaş, ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Ketenci Otel önünde buluştu.

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı Süleyman Özdemir, CHP İlçe Başkanı Ömer Bozdemir ve meclis üyelerinde eşlik ettiği yürüyüş, Atatürk Meydanında son buldu.

Fener alayı Atatürk Meydanı’nda son bulurken kalabalığı sahnede solistler Murat Karahan, Efe Kışlalı, Levent Gündüz’den oluşan ‘3 Tenor’ karşıladı. Aryaların yanı sıra sevilen Türkçe şarkıları büyük bir coşkuyla söyleyen 3 Tenor’e, vatandaşlar da hep bir ağızdan eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konser ‘Memleketim’ ve ‘İzmir Marşı’ ile sona erdi.

Konser öncesi sahneden vatandaşların bayramını kutlayan Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türk ulusunun son büyük zaferini bir kez daha coşkuyla kutladı. Başkan Ünlü, Türkiye'nin adını dünya çapında duyuran değerli sanatçılara Büyük Atatürk’ün kültür zaferine sundukları katkı için teşekkür ettti.