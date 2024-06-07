Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Masalİstanbul Festivali kapsamında “Masal Kamyonu” etkinliği düzenlendi. Barış temalı masallar dinleyen çocuklar, çeşitli oyun ve müzik dinletileriyle doyasıya eğlendi.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından bu yıl 5.‘si düzenlenen Masalİstanbul festivali kapsamında “Masal Kamyonu” etkinliği düzenlendi. Her yıl farklı temalar ile yapılan masal anlatımı etkinliklerinde bu yıl çocuklar, “Barış” temasında masallar, oyun ve şarkılar eşliğinde doyasıya eğlendi. Tevfikbey Mahallesi Şehit Rafet Uçankuş Parkı yanında düzenlenen etkinliğe birçok çocuk ve aileleri katılırken festivalin yarın kapanış programı ile birlikte sona ereceği öğrenildi.

Etkinlik öncesi konuşan Masalİstanbul Festivali Genel Sanat Yönetmeni Nazlı Çevik Azazi, “Bu sene Masalİstanbul 5. Uluslararası Masal Anlatıcılığı Festivalimizi yine Küçükçekmece’de gerçekleştirebildiğimiz için çok mutlu olduğumuzu söylemek isteriz. Bunun için Küçükçekmece Belediye Başkanımız Kemal Çebi’ye ve Kültür İşleri Müdürlüğü’ndeki bütün ekip arkadaşlarımıza biz Seiba Uluslarası Hikaye Anlatıcılığı Merkezi ailesi olarak çok teşekkür ediyoruz. Biliyorsunuz biz her sene Masalİstanbul’da bir tema seçiyoruz. İlk sene kuşlar, ikinci sene su ile gelen masalları anlattık. Üçüncü sene ağaç gölgesinde ve geçen sene de ateş ve güneşe uzanan masalları anlattık. Bu sene de temamız barış. Bugün bizim dördüncü günümüz. Sabahtan akşama kadar her yerde masal anlatıyoruz ve inanılmaz güzel geçiyor. Örneğin bugün rehabilitasyon merkezindeydik. Özel gereksinimli çocuklarımıza masal anlattık ve gerçekten neredeyse ağlayacaktık. Masallarımız hem yetişkinlerin hem çocukların kalplerine değdiği için onların gözlerinde gönüllerinde çiçekler açtırdığı ve biz de buna vesile olduğumuz, tanık olduğumuz için çok mutluyuz. Devamının gelmesini diliyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan çocuklardan Ada Çertikci, “Daha önce masal festivaline katılmadım ve burayı çok güzel buldum. Şarkı söylüyoruz, dans ediyoruz ve barış masalları dinliyoruz. Belediyenin düzenlediği bu etkinliklerin devamının gelmesini istiyorum” diye konuştu.

Festivale katılan bir başka çocuk olan Ela Çertikci ise “Buraya babaannemle geldim. Çok güzeldi. Barış masalları anlatıyorlar. Gelmek için çok heyecanlandım. Şarkılar, tekerlemeler çok beğendim. Belediye etkinlikleri çok eğlenceliler. iyi vakit geçiriyoruz” dedi.