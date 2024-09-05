Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kuluncak ilçesine bağlı Bicir Mahallesi’nde 3 bin 500 metre uzunluğundaki kanalizasyon hattı çalışmalarında önemli mesafe kat etti. Çalışmaların 2 bin 500 metrelik kısmı tamamlandı.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü şehir genelinde altyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Kuluncak ilçesine bağlı Bicir Mahallesi’nde kanalizasyon hattı inşa ediliyor. Proje kapsamında toplamda 3 bin 500 metre uzunluğunda bir kanalizasyon hattının 2 bin 500 metrelik kısmı tamamlandı. Çalışmalar devam ediyor.

MUHTAR ÖZER'DEN TEŞEKKÜR

Bicir Mahalle Muhtarı Hasan Özer, MASKİ tarafından yürütülen çalışmalardan memnun olduklarını dile getirerek, “Çalışmalardan memnunuz. Vatandaşları kırmadan, incitmeden, yormadan, yollarını kesmeden mağdur etmeden işlerini devam ettiriyorlar. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sami Er’e çok teşekkür ediyorum” dedi.