‘Mindfulness ve Bilinçli Farkındalık’ temalı eğitim programına, binin üzerinde personel katılarak bilinçli farkındalık pratiği konusunda bilgi sahibi oldu.

Türkiye’de ilk defa bir belediyeye bağlı kamu tüzel kurumunda düzenlenen etkinlik, MASKİ’nin 17 ilçedeki tüm personeline yönelik olarak gerçekleştirildi.

Eğitim programı; çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal iyilik hallerini desteklemek amacıyla planlandı. Halka daha kaliteli ve eksiksiz hizmet sunmanın yolunun, çalışan memnuniyetinden geçtiği anlayışını temel alan anlayışla hayata geçirilen eğitimle, personellerin iş stresine daha iyi uyum sağlamasını, mental sağlıklarını korumasını ve daha rahat bir çalışma ortamı oluşturması hedeflendi.

Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte, eğitmen Şehide Görmez tarafından Mindfulness teknikleri aktarıldı.

Eğitimde, katılımcılara stres yönetimi, nefese odaklanma, farkındalık pratikleri ve yargısız bir şekilde dikkat verme gibi konular üzerine bilgiler verildi. 185 Çözüm Merkezi personellerine verilen eğitimde, personellerin mental sağlıklarının günümüzün şartlarına uyum sağlaması, rahat bir çalışma ortamı oluşturmak, stresi zarafetle karşılayabilmek ve tam iyilik hallerinin nasıl sağlanacağına ilişkin konulara değinildi.

Eğitim sonunda katılımcılara görme-bakma algılama ile nefese odaklanma gibi pratik uygulamalar yaptırılırken bu sayede çalışanların farkındalık kazanımları artırılıp kişisel gelişimlerine destek sağlandı. MASKİ’nin bu girişimi, Türkiye’de bir kamu tüzel kurumu tarafından düzenlenen ilk mindfulness eğitimi olma özelliğini taşıyor. Eğitimler, hem iş sağlığı ve güvenliğini geliştirme hem de personellerin tam iyilik haline ulaşmasını sağlama amacıyla sürdürülecek.

