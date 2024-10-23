Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Yeşilyurt ilçesi Suluköy Mahallesi'nde 3.000 metre içmesuyu hattı çalışmaları gerçekleştirerek bölgedeki altyapı yeniliyor.MALATYA (İGFA) - Kullanım ömrünü tamamlamış hatların yenilendiğini ifade eden Suluköy Mahallesi Muhtarı Bayram Çay: “Depremde içme suyu depomuz yıkıldı. 2 yıldır sıkıntı çekiyorduk. Önceki hatlar 30-35 senelikti. İçme suyu hattımız yenileniyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’den ve MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Sinan Çeçen’den Allah razı olsun.”dedi.

MASKİ GENEL MÜDÜRÜ SİNAN ÇEÇEN: “SAHADA YOĞUN ŞEKİLDE ÇALIŞIYORUZ”

Suluköy Mahallesi ve çevresindeki altyapı çalışmaları hakkında açıklama yapan MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen: “Depremden etkilenen tüm mahallelerimizin altyapısını yenilemek için sahada yoğun şekilde çalışıyoruz. Yeşilyurt İlçesi Suluköy Mahallesi’nde 3 bin metre içme suyu hattı inşa ediyoruz. Çalışmalarımız tamamlandığında bölgenin uzun yıllardır süregelen su sorununu çözüme kavuşturmuş olacağız.” dedi.