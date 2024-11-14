Wanda Nara, boşanma aşamasında olduğu Mauro Icardi hakkında karakola giderek şikâyette bulundu. Bunun üzerine Galatasaraylı futbolcu, gözaltına alındı.

Milli aranın başlamasıyla birlikte Mauro Icardi, takım arkadaşları Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Arjantin’e gitti. Arjantin basınında çıkan haberlere göre, Icardi, Wanda Nara’nın evine gidip görüşme talebinde bulundu. Ancak, Nara’nın görüşmek istememesi üzerine aralarında bir tartışma yaşandığı iddia edildi.

Bunun üzerine Wanda Nara, Mauro Icardi hakkında karakola giderek şikâyette bulundu. Mauro Icardi, eşinin şikâyeti üzerine gözaltına alındı.

Arjantin'de 106 No'lu Hukuk Mahkemesi kayıtlarına geçen şikâyet dilekçesi üzerine mahkeme Mauro Icardi ile ilgili bazı yaptırım kararları aldı. Buna göre; Mauro Icardi'nin Wanda Nara'ya doğrudan veya dolaylı olarak rahatsızlık verme veya korkutma eylemlerinden kaçınması kararı alındı. Ayrıca Wanda Nara'nın Avenida del Libertador'da yer alan evine girmesine engel olunmaması gerektiğine de karar verildi. Icardi'nin 15 Kasım'da yapılacak duruşmaya katılması için tebligat da yapıldı.