Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Adana Demirspor maçında penaltıdan attığı golle bu sezonki 17. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında Galatasaray RAMS Park’ta Adana Demirspor ile mücadele ederken, sarı-kırmızılıların 3. golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi attı. Karşılaşmanın 90+5. dakikasında penaltıda topun başına geçen Icardi meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1 yaptı.

30 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki gol sayısını 17’ye çıkardı. Icardi bu gollerin 12’sini Süper Lig’de, 5’ini de UEFA Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerinde kaydetti. Başarılı futbolcu ayrıca Süper Lig’de de gol krallığı yarışında zirveye yerleşti.

Maça 11’de başlayan Mauro Icardi 90 dakika sahada kaldı.