Son dönemde dünya genelinde yayılan maymun çiçeği virüsü (monkeypox) hakkında pek çok yanlış bilgi dolaşıyor. Özellikle, virüsün sadece cinsel yolla bulaştığı yönündeki iddialar oldukça yaygın. Uzmanlar, bu bilginin doğru olmadığını ve virüsün esas bulaşma yollarının farklı olduğunu belirtiyor.BURSA (İGFA) - Uzmanlar Maymun çiçeği hastalığının, Orthopoxvirus ailesine ait bir virüs türüdür ve insanlara genellikle kemirgenler veya diğer hayvanlardan bulaşır. Belirtileri arasında ateş, baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, şişmiş lenf düğümleri ve döküntüler bulunur. Bu döküntüler, zamanla kabarcıklar haline gelir ve sonunda kabuklanır diye tanımlıyor.

Uzmanlar maymun çiçeği virüsünün yayılma yolları hakkında şu açıklamalarda bulunuyor:

"Maymun çiçeği virüsü, cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak sınıflandırılamaz. Virüsün bulaşması için enfekte kişiyle uzun süreli ve yakın temas gereklidir. Bu, cinsel ilişki sırasında da gerçekleşebilir, ancak virüsün bulaşma yolu yalnızca cinsel temasla sınırlı değildir. Enfekte kişilerle doğrudan temas eden herkes risk altındadır."

Uzmanlar ayrıca hava yoluyla bulaşmıyor ağızdan çıkan su kabarcıkları yoluyla bulaşma durumu bulunuyor. Pandemi döneminde ki COVID gibi hava yoluyla bulaşan bir hastalık olmadığını vurguluyor.

Edilinen bilgilere göre Burçalık köyünden Pazaryeri ilçesine seyir halindeki N. Y idaresindeki 3 tekerlekli elektrikli bisiklet ilçe yakınlarında Bursa karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yaşanan kazada elektrikli bisiklet sürücüsü N. Y ve yanında yolcu olarak bulunan 15 yaşındaki oğlu S. Y yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edilirken, yaralılara ilk müdahale Sağlık ekiplerince kaza yerinde yapıldı. Yararlılar Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.