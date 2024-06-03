İspanyol ekibi Real Madrid, Fransız futbolcu Kylian Mbappe’yi 5 yıllığına kadrosuna kattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga şampiyonluklarıyla sezonu tamamlayan Real Madrid, transfere de hızlı giriş yaptı. Eflatun-beyazlılar, PSG ile sözleşmesi sona eren Fransız futbolcu Kylian Mbappe’yi renklerine bağladığını duyurdu. 25 yaşındaki futbolcu ile 5 yıllık anlaşma sağlandı.

PSG kariyerinde çıktığı 308 maçta 256 kez fileleri sarsan Fransız futbolcunun kariyerinde 7 Ligue 1, 4 Fransa Kupası, 2 Fransa Lig Kupası ve 3 Fransa Süper Kupası bulunuyor.