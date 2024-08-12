Hangi Ülkenin: İngiltere

Kurucusu: Ron Dennis

Kuruluş Tarihi: 1989

Merkezi: McLaren Technology Centre, Surrey

Önemli Kişiler: Ron Dennis, (Yönetim Kurulu Başkanı & CEO)

Alan: Otomotiv Endüstrisi

Ürün: Spor Otomobil

Çalışan Sayısı: 1500

Bölgeler: McLaren Special Operations, McLaren GT

Resmi Site: McLarenAutomotive.com

McLaren Hakkında Bilgi

Spor araba üretim firması olan McLaren İngiltere’de kurulmuştur. Kurucusu Ron Dennis’tir. 1989 yılında kurulan bu firma otomotiv sektöründe hizmet vermektedir. Merkezi Surrey, İngiltere’dedir. Spor otomobiller üreten bu firmanın 1500 adet çalışanı vardır. McLarenAutomotive.com adresinden resmi internet sitesine ulaşabilirsiniz.

Bu firma formula 1 takımı olan McLaren Honda’nın içinde bulunduğu McLaren Group’un bir üyesidir.

McLaren Hangi Ülkenin

Cevap: İngiltere

McLaren M6 GT

McLaren’ın yol arabaları, şirketin kurucusu olan Bruce McLaren’ın Le Mans yarışına katılmak istemesi üzerine üretilmiştir. FIA’nın o zamanki kuralları gereği yarışa katılacak otomobillerden en az 50 tane üretilmiş olması gerekmekteydi.

McLaren F1

McLaren şirketinin ilk otomobil üretimi 1992 yılında McLaren F1 ile başlamıştır. F1’in sürücü koltuğu ortadadır. Üç koltuklu tasarımı yarış otomobili ruhunu yansıtmıştırr. 6 litrelik V12 motor BMW tarafından üretildi ve 618 beygir güç üretiyordu.

Mercedes-Benz SLR McLaren

McLaren’ın üretmeye başladığı bir sonraki aracı, o yıllarda McLaren Automotive’in % 40 ortağı ve McLaren Formula 1 takımının motor sağlayıcı olan Mercedes ile yapılan bir ortaklık sonucu ortaya çıkan Mercedes-Benz SLR McLaren modelidir.

McLaren MP4-12C

MP4-12C, F1 modelinden sonra çıkmıştır ve tamamıyla McLaren firması tarafından tasarımı yapılan ve satışa sunulan ilk otomobildir. 2009 yılının Eylül ayında ilk tanıtımı yapılan araç 2011 yılının ortalarında piyasaya sunulmuştur. McLaren 12C, McLaren Automotive’in sonraki otomobillerinde de kullanacağı temel ögelerin görücüye çıktığı ilk araç olmuştur.

McLaren P1

McLaren P1 modeli , F1 modelinin. mirascısı diyebileceğimiz 2014 yılında üretimine başlanmış olan bir modeldir. Ferrari LaFerrari ve Porsche 918 Spyder modelleri ile büyük bir rekabet içinde piyasaya sürülen otomobil hypercar ismi verilen birinci sınıf spor otomobil sınıfına aittir. Hibrid olarak tasarımı yapılan bu otomobil, hem elektrik hem de benzinli motor kullanmaktadır.

McLaren 650S

McLaren markası tarafından MP4-12C modelinin yerine geliştirilen 650S 2014 yılında piyasaya çıkmıştır. 12C’nin motorunu kullanan bu modelde, McLaren 641 beygir gücüne ulaşmayı başarmıştır.

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