Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında Cumhuriyetin 100. yıl kutlamalarının daha verimli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla 1. dönem 1. sınav tarihlerini güncelledi. MEB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği kapsamında "sınav haftası" uygulaması okullarda hayata geçirilecek.

Yeni düzenlemeye göre, 1. dönem 1. sınavlar ekim ayının son haftasından kasım ayının ilk haftasına, 1. dönem 2. sınavlar ise aralık ayının son haftasından ocak ayının ilk haftasına ertelendi. Ayrıca, 2. dönem 1. sınavlar mart ayının son haftasından nisan ayının ilk haftasına, 2. dönem 2. sınavlar ise mayıs ayının son haftasından haziran ayının ilk haftasına alındı. Ancak, 2023-2024 eğitim öğretim yılına özel olarak 1. dönem 1. sınav haftası tarihlerinde önemli bir değişiklik yapıldı.

MEB tarafından illere gönderilen yazıda, "Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamalarının okullarda daha etkin ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla 2023-2024 Eğitim Öğretim yılı 1. dönem 1. sınavlarının tarihleri güncellenmiştir. Bu bağlamda, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında 1. dönem 1. sınavları, 30 Ekim ile 10 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 1. dönem 2. sınavları ise 25 Aralık 2023 ile 05 Ocak 2024 tarihleri arasında yapılacaktır" ifadesi yer almaktadır.