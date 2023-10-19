Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Bursa Milletvekilleri Ayhan Salman, Belediye Başkanı Alper Taban ve AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi ziyaret ederek İnegöl’ün taleplerini ilettiler.

Konu hakkında sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Durmuş, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sn. Mehmet Özhaseki'yi önceki dönem Bakanımız Sn. Mustafa Varank, Milletvekilimiz Sn. Ayhan Salman ve Belediye Başkanımız Sn.Alper Taban ile ziyaret ederek şehrimizdeki 3.etap TOKİ konutlarının teslimi, 4.etap TOKi konutlarının başlanması, bölgeye ilköğretim okulunun yapılması ve muhtelif yatırımlarımızla ilgili taleplerimizi ilettik. Verdiği talimatlarla acilen destek olan kıymetli Bakanımız'a çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.