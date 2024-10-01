Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü'nün anlam ve önemine uygun olarak öğretmenlerin sanatsal etkinliklere katılımlarının teşvik edilmesi amacıyla Türkiye genelinde düzenlenecek "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışması için başvurular başladı.ANKARA (İGFA) - MEB, "Öğretmen Gözüyle" temalı öğretmenler arası fotoğraf yarışmasının detaylarını resmi internet sitesinden duyurdu.



Yarışmaya katılmak isteyen öğretmenler, il millî eğitim müdürlüklerince duyurulan elektronik posta adresine 30 Ekim 2024 tarihine kadar eserlerini yükleyebilecekleri belirtilen açıklamada, yarışma sonuçlarının 14 Kasım'da ilan edileceği belirtildi.

Değerlendirmede ilk üçe giren öğretmenlere ödül olarak fotoğraf makinesi, mansiyon ödülü sahiplerine ise tablet takdim edileceği bildirildi.

Yarışma detayları ve şartname için tıklayabilirsiniz