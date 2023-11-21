Arnavutluk Meclisi, 2024 bütçesini müzakere etmek üzere toplandı. Ancak Demokratik Parti'nden bir muhalefet vekili, bütçe görüşmeleri sırasında dikkat çekici bir şekilde renkli sis bombası attı. Bu olayın ardından Genel Kurul oturumuna verilen ara sadece 5 dakika sürdü. Haberlere göre sis bombası atan vekil Flamur Noka ve diğer muhalif milletvekilleri, meclis genel kurulunda sandalyeleri düzenli bir şekilde sıralayarak dikkat çekici bir protesto gerçekleştirdi. Bu provokatif hareket, milletvekilleri ile güvenlik görevlileri arasında yaşanan arbedeye neden oldu. Olayın ciddiyeti üzerine Tiran Başsavcılığı'ndan bir ekip, genel kurulu incelemek üzere hızla harekete geçti.

Bütçe Teklifi Prensipte Onaylandı!

Muhalefet partileri, gün içinde gerçekleşecek bütçe görüşmesi ve oylamasını engelleme kararı almışlardı. Bu kararın temel nedeni, soruşturma komisyonu kurulması taleplerine yönelik yetkililerden alınmayan yanıt olarak açıklandı. Muhalefet vekilinin sis bombasıyla giriştiği eylemin ardından genel kurul oturumuna verilen 5 dakikalık aranın sonunda "2024 Bütçe Projesi" adlı teklif, 140 üyeli mecliste 83 lehte oy alarak 'prensipte' kabul edildi.