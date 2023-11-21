Hopaspor'dan yapılan resmi açıklama da Cafer Aydın ile yeni bir sözleşme imzaladıkları belirtildi.

Açıklama şu şekilde,

"Değerli Artvin Hopaspor camiası,

Bugün itibarıyla, Cafer Aydın ve ekibiyle yeni bir sözleşme imzaladık. Yaklaşık 13 yıldır 2. lig ve 3. lig takımlarında teknik direktörlük görevi üstlenen Cafer Aydın ve ekibine yeni görevlerinde başarılar dileriz. Yeni hocamız Cafer Aydın ve ekibi, umuyoruz ki takımımızı istediğimiz noktaya taşıyacaklardır. Yeni teknik direktörümüz ve ekibinin Artvin Hopaspor camiasına hayırlı olmasını diler, kendilerine başarılarla dolu bir dönem geçirmeyi temenni ederiz."

HABER MERKEZİ