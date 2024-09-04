İnegöl Belediye olağan meclis toplantısında 2025-2029 stratejik planı konusu görüşüldü. Toplantıda söz alan AK partili üye Süleyman Yılmaz

Söz alan SP meclis üyesi Fikret Bayram, hazırlanan stratejik plan kataloğundaki ifadelerin anlaşılır olmadığının altını çizerek, taslağı hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürlüğünü eleştirerek, "Vatandaşın anlayacağı şekilde hazırlanması gerekirdi." dedi.



Başkan Alper Taban ise, "Eleştirilere saygı duyuyorum."dedi.

AK Partili üye Süleyman Yılmaz ise," Seçim meydanlarında stratejilerimizi anlattık, siz de anlattınız. Vatandaşlarımız da bize teveccüh gösterdiler. 4 milyar TL'lik bir plandan bahsediyoruz. 220 proje var. STK, muhtarlar, vatandaşlar konuşuyor fikirlerini sunuyorlar. Sizler diyorsunuz ki; bu İnegöl'ün tamamını yansıtmıyor. Saçmalama sizde olur bizde olmaz. Bizde yalan olmaz. Rüzgarlar gemilerin keyfine göre esmez. Biz burada muhalefetin keyfine göre hareket edecek değiliz. Geri bildirim yapmamışsınız, şimdi öneride bulunuyorsunuz. Stratejik planı destekliyoruz" dedi.

Söz alan SP'li üye Fikret Bayram da, "Birilerine laf yetiştirmeye buraya gelmedik." dedi.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği 2025-2029 stratejik planı muhalefetin red oyuna karşın oy çokluğu ile kabul edildi.