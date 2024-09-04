Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada’da 6 kişinin hayatını kaybettiği selde yıkılan ve ruhsatsız olduğu tespit edilen işletme ile ilgili beşinci duruşma görüldü.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde 5 Eylül 2023’te kuvvetli yağış sebebiyle Sisli Vadi’deki turistik bungalov evlerin olduğu bölgede sel meydana geldi. Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetti. İşletmenin ruhsatsız olduğunun tespit edilmesi üzerine açılan davanın üçüncü duruşması Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan 3 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle tutuklu yargılanan işletme sahibi Bülent B. ile müştekiler Hüseyin Duman, Çiçek Dinç, Merve Sude Yaşa, Kadir Yaşa, Safiye Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Emine Solmaz ve taraf avukatları katıldı. Diğer tutuksuz sanıklardan bazıları ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Duruşma gelen belgelerin okunmasıyla başladı. Daha sonrasında müşteki ve sanık avukatları savunma yaptı.

Müşteki Safiye Yaşa reddi hakim talebinde bulundu. Cumhuriyet Başsavcısı reddi hakim talebini red etti.

Daha sonra Yaşa, olay gününe ilişkin kamera kayıtlarının bulunmasını talep etti.

Sanık Bülent B. kamera kayıtlarında mahkemenin seyrini değiştirecek bir şey olmadığını aktardı.

Aranın ardından cumhuriyet savcısı mütalaasında sanık Bülent B’nin tutukluluk halinin devam etmesini istedi.

Sanık Bülent B. savunma yaptı. Savunmasında yaşanan durumun doğal afet olduğunu ifade ederek tahliyesini talep etti.

Sanık Bülent B. savunma yaptığı esnada müşteki Çiçek Dinç kardeşinin 12 aydır toprak altında olduğunu söyleyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine mahkeme heyeti ara verdi.

Aradan sonra sanık Bülent B. “Herkes için zor bir yıl oldu. İstenmeyen, ön görülemeyen bir olay oldu. Üzgünüm çok. Konu kapansın diyorum ama ben dersime çok iyi çalıştım. Bana ’katil’ deniyor ama bende diyorum ki beraber bulalım o katili” dedi.

Savunması sırasında müşteki Emine Solmaz oğlunu öldürdüğünü belirterek tepki gösterdi. Tepkinin ardından rahatsızlanan Emine Solmaz 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Müştekilerden Yasemin Demir’de kardeşi Ümit Solmaz’ın kişi yada kişilerce öldürüldüğünü iddia etti.

Sonrasında müşteki Hüseyin Duman söz aldı. Duman, olay günü 3 saat sular ile mücadele ederek kızını ve eşini aramaya çalıştığını söyledi.

Duman, hazırladığı belgeleri mahkeme heyetine verdi. Duman, suçluların en ağır ceza almasını talep etti.

Aranın ardından sanık Bülent B. sabah programlarına dönüşmemesi için bazı konulara girmeden savunma yaptığını belirterek Ümit Solmaz hakkında konuştu.

Olayda hayatını kaybeden Ümit Solmaz’ın özel hayatını anlatan sanığa tepki gösteren müşteki Safiye Yaşa, "Sende karını dövmüşsün, kamera kayıtları var” dedi.

Bunun üzerine sanık Bülent B’nin babası Bahri B, de müştekilere "yeter" artık diyerek tepki verdi.

Aranın sonrasında mahkeme heyeti sanık Bülent B’nin tutukluluk halinin, diğer sanıkların ise adli kontrol hükümlerinin devamına karar verildi.

Duruşma, 11 Ekim 2024 tarihine ertelendi.