MediaMarkt, geçtiğimiz ay Wastespresso ile başlattığı mikro atık yönetimi alanındaki iş birliği sayesinde 110 kilogram COe sera gazının atmosfere salımının önüne geçilmesini sağladı. Şirket, sürdürülebilirlik çalışmalarına çalışanlarını da dahil ederek yaklaşık 96 kilogram kahve posasını döngüsel ekonomiye geri kazandırdı.

“Daha İyiye” sloganıyla sürdürülebilirliğe ve döngüsel ekonomiye katkı sağlayan MediaMarkt, geçtiğimiz ay Wastespresso ile kahve posalarının yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülmesinin sağlandığı ileri dönüşüm sürecini başlatarak, karbon ayak izini azaltma konusunda önemli bir adım atmıştı. Şirket, 1 ayı geride bıraktığı bu iş birliği kapsamında mayıs ayında elde ettiği rakamsal sonuçları açıkladı.

1 ay boyunca yaklaşık 96 kilogram kahve posası biriktirildi

İş birliği kapsamında yayınlanan ve 2024 yılının mayıs ayını kapsayacak şekilde hazırlanan Karbon Ayak İzi Azaltım Çalışması Raporuna göre, MediaMarkt Genel Müdürlük çalışanları tükettikleri kahve posalarını biriktirerek döngüsel ekonomiye katkıda bulundu. Rapora göre, Genel Müdürlük binasında uygulanan mikro atık yönetimi çalışması kapsamında, mayıs ayı boyunca 96 kg kahve atığı katkısıyla ileri dönüşüm ile 224 kilogram sürdürülebilir alternatif biyoplastik kompozit hammadde üretildi.

Bir ayda 110 kilogram COe sera gazının atmosfere karışması engellendi

Raporda verilen hesaplamaya göre, sürdürülebilir alternatif biyoplastik hammadde üretimi çalışmaları sayesinde toplamda 89 COe karbon ayak izinin atmosfere karışması engellendi. Ayrıca 96 kilogram kahve posasının çöpe atılması yerine, Wastespresso sayesinde döngüsel ekonomiye kazandırılması sayesinde 21 kilogram COe sera gazının oluşmasının da önüne geçildi. Özetle, MediaMarkt Genel Müdürlük tarafından 2024 yılı mayıs ayı içinde üretilen 96 kilogram kahve atığının Wastespresso mikro atık yönetimi çalışması ile değerlendirilmesi 110 kilogram COe sera gazının atmosfere salımının önüne geçilmesini sağladı.

Sağlanan fayda 443 metrekarelik arazinin ormana dönüştürülmesine eşdeğer

Raporda belirtilen toplam çevresel etki ve Genel Müdürlük çalışanlarının katkısı ile elde edilen 110 kilogram CO2e karbon ayak izi azaltımı, gezegene 443 metrekare arazinin ormana dönüştürülmesiyle eşdeğer bir fayda sağladı. 110 kilogram CO2e karbon ayak izinin azaltılması ile sağlanan fayda aynı zamanda 47 litre benzin veya 41 litre dizel tüketimi ile oluşan karbon ayak izine eşdeğer olduğu belirtildi. Elde edilen bu sonuçla, şirket çalışanları günlük yaşamda atılan küçük adımların büyük değişimlerin önünü açabileceğini kanıtlayarak döngüsel ekonomiye örnek bir katkı sağladı.