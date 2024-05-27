MediaMarkt, kendi markaları olan PEAQ, KOENIC ve ISY ile Türkiye genelindeki mağazalarında ve online alışveriş sitesinde satışa sunuyor.

Avrupa’nın önde gelen elektronik perakendecilerinden MediaMarkt, kendi markaları olan PEAQ, KOENIC ve ISY’ı Türkiye’deki mağazalarında ve online alışveriş sitesi mediamarkt.com.tr’de tüketicilerle buluşturuyor. Tüketiciler kullanıcı dostu ürün gruplarıyla orta ve orta-üst segmentte yüksek teknolojiye sahip ürünlere erişebilecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, televizyon markası olan PEAQ, 5 farklı modeliyle tüketicilerin beğenisine sunuluyor. 32 inçten 55 inçe kadar farklı boyut seçenekleri bulunan televizyonlar WebOS işletim sistemiyle birlikte gelirken, sihirli kumanda özelliğiyle de dikkat çekiyor. TV’ler için askı aparatı markası olan ISY’da da universal kullanım özelliği ile farklı fiyat aralıklarında 5 farklı modelde tüketicilerin hizmetine sunuluyor.

Beyaz eşya ve ev aletleri kategorilerinde ürünlere sahip KOENIC markasının 4 farklı modelde mikrodalga fırını, 2 farklı modelde premium süpürgesi, bir dikey süpürge ve 5 farklı modelde dönemsel ürün grupları bulunuyor. Markanın tüm ürünleri fiyat-performans ürünleri olarak dikkat çekiyor.

Önümüzdeki dönemde hem küçük ev aletleri hem de beyaz eşya kategorisinde B Plus segmentte enerji dostu ve yüksek teknoloji ürünler tüketicilerle buluşacak.