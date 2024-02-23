Elektronik perakendecisi MediaMarkt, 1184 metrekarelik yeni mağazasını İstanbul’daki Atlaspark AVM’de açtı. On binlerce ürünün tüketicilerle buluştuğu mağazada açılışa özel çeşitli ürün kategorilerinde sunulan fırsatlar ilgi gördü.

Geniş ürün yelpazesiyle teknolojiseverlere alışveriş imkanı sunan MediaMarkt, yeni mağaza açılışlarıyla Türkiye’deki yatırımlarına devam ediyor. Bu doğrultuda marka, Türkiye’deki 98’inci mağazasını İstanbul Sultanbeyli’deki Atlaspark AVM içerisinde açtı. Açılan mağaza ile İstanbul’daki MediaMarkt mağaza sayısı da 29’a yükseldi. Marka, açtığı mağazada yüzde 34’ü kadın çalışan olmak üzere toplam 29 kişiyi istihdam edecek.

Marka, on binlerce ürünün yer aldığı İstanbul Atlaspark AVM’deki mağazasında, çeşitli ürün kategorilerinde açılışa özel bir kampanya da gerçekleştirdi. İstanbullu teknolojiseverler açılışa yoğun ilgi gösterdi.

MediaMarkt Türkiye CEO’su Hulusi Acar, mağaza yatırımlarının devam edeceğini belirterek, ‘‘Şirket olarak, mağazalarımıza gösterilen yoğun ilgi ve alaka için büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Mağazalarımız, geniş alanları ve kapsamlı ürün seçenekleriyle, müşterilere sadece ürünleri yakından inceleme şansı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda mediamarkt.com.tr üzerinden yapacakları alışverişlerde ürünleri doğrudan mağazadan alabilme, ürünler hakkında uzman personelimize yüz yüze danışabilme ve çeşitli satış sonrası hizmetlerden faydalanabilme imkânı sağlıyor. "Tüketici Elektroniğinde Deneyim Şampiyonu" olma vizyonuyla, her kanaldan ulaşılabilir ve geniş bir hizmet yelpazesi sunarak, müşterilerimizin alışveriş deneyimlerini kendi tercihlerine göre kişiselleştirmelerine olanak tanıyoruz. Yeni açılan her mağazamız, müşterilerimizin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verme amacı güderken, uygun fiyatlarımızla bütçelerine destek olmayı hedefliyoruz."