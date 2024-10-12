MediaMarkt, tüketicilere daha iyi bir alışveriş deneyimi sunmak amacıyla web sitesi ve mobil uygulamasını yeniledi.

MediaMarkt, tüketicilerin alışveriş deneyimini daha keyifli ve pratik hale getirmek amacıyla online mecraları mediamarkt.com.tr ve MediaMarkt mobil uygulamasını yeniledi. Yapılan açıklamaya göre, yeni arayüzüyle tüketicilerle buluşan web sitesi ve mobil uygulama, modern ve kullanıcı dostu tasarımı, daha hızlı ve gelişmiş arama ve filtreleme özellikleriyle online alışveriş deneyiminde fark oluşturuyor. MediaMarktCLUB’ın puan sisteminde yapılan yenilikle birlikte ise tüketiciler yaptıkları tüm alışverişlerde toplam fatura bedelinin yüzde 10’u oranında puan kazanıyor.

Daha güvenli, daha keyifli, daha kişisel bir online alışveriş deneyimi

Açıklamaya göre, yapılan birçok optimizasyon ile markanın web sitesi ve mobil uygulamasında kullanıcı deneyimi kesintisiz ve akıcı hale geldi. Markanın mobil uygulamasında ve web sitesinde, daha hızlı erişim ve kişiselleştirilmiş öneriler sayesinde, tüketiciler aradıkları ürünü daha kolay ve hızlı bir şekilde bulabilirken daha konforlu bir alışverişin keyfini çıkarabiliyor.

Markanın sadakat platformu MediaMarkt CLUB ise tüketicilere daha fazla puan biriktirme olanağının yanında uzayan iade süresi ve dijital fatura gibi alışveriş sonrası avantajlar sunuyor. Tüketiciler her alışverişte kazanacakları, alışveriş bedelinin yüzde 10’u oranındaki CLUB Puanlara ek olarak Hoş Geldin Puanı, Doğum Günü Puanı ve ekstra puan kampanyalarından da faydalanabilecek. CLUB üyeleri böylece yaptıkları alışverişlerden daha fazla puan kazanarak, biriktirdikleri puanları kuponlara dönüştürebilecek ve kuponlarıyla indirimli alışveriş yapabilecek. Marka, yenilenen mobil uygulaması için sadece mobil uygulama üzerinden yapılacak alışverişlerde geçerli olacak özel bir lansman kampanyası da düzenledi. Kampanya kapsamında alışverişlerde 5 kat özel puan kazanılacak.