Arnavutköy Belediyesi, AFEM binasında düzenlediği tatbikatla afetlere karşı hazırlık çalışmalarını sergiledi. Son teknoloji ekipmanlar ve ARKUR ekibinin uygulamalı performansı büyük ilgi gördü.

Arnavutköy Belediyesi 13 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü kapsamında Afet Eğitim Merkezi’nde (AFEM), geniş katılımlı bir yangın ve deprem tatbikatı düzenledi. Gerçekleşen programa, Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Gökhan Gürek ve vatandaşlar katıldı. Tatbikat kapsamında, yangın ve deprem durumlarında kurtarma operasyonları, belediyenin 36 kişilik ARKUR ekibi tarafından uygulamalı olarak sergilendi.

Son teknoloji ekipmanlar ve yeni römork tanıtıldı

Tatbikatta, ARKUR ekibinin afet anında hızlı ve etkin müdahale için kullandığı son teknoloji ekipmanlar tanıtıldı. Beton kesiciler, beton kırıcılar, dinleme cihazları ve enkaz altı görüntüleme kameraları gibi gelişmiş araçlar kullanılarak kurtarma çalışmaları yapıldı. Ayrıca, belediyenin yeni aldığı son teknolojiye sahip römork da ilk kez tanıtılarak, afet müdahalelerinde ekipman ve personelin hızlı taşınması için sunduğu avantajlar gösterildi.

Tatbikatın bir diğer bölümünde, deprem sonrası göçük altında kalan vatandaşların nasıl kurtarıldığına yönelik bir uygulama yapıldı. Ekipler, ses dinleme cihazlarıyla göçük altındaki kişilerin yerini tespit ederek, güvenli bir şekilde kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Bu uygulama, ekiplerin enkaz altındaki vatandaşlara ulaşma hızını ve hassasiyetini artırarak, olası bir afet anında hayat kurtarma şansını yükseltiyor.

"Afet bilincini artırmak ve afetlere karşı daha güçlü bir yapı oluşturmak için çalışıyoruz"

Tatbikat programında konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, afet bilincinin yaygınlaştırılması ve afet risklerinin azaltılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çekti. Candaroğlu, “Bugün burada, afet bilincini hem öğrenmek hem de öğretmek amacıyla bir araya geldik. 13 Ekim, afet bilincinin aşılanması ve afet risklerinin azaltılması amacıyla önemli bir gün. Arnavutköy Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan paydaşlarımızla birlikte bu bilinci artırmak ve afetlere karşı daha güçlü bir yapı oluşturmak için çalışıyoruz. Mahalle afetleri projemiz kapsamında 1000’in üzerinde başvuru aldık ve gönüllülerimizle her geçen gün daha bilinçli ve güçlü hale geliyoruz” dedi.

ARKUR ekibinin kapasitesi artırıldı

Başkan Candaroğlu, ARKUR ekibinin sayısını ve ekipman kapasitesini artırdıklarını belirterek, “Altı ay önce göreve geldiğimizde, ARKUR ekibimizin hem sayısını hem de ekipmanlarını artırma sözü vermiştik. Bugün itibarıyla ekibimiz 36 kişiye ulaştı ve ekipman sayımızı da önemli ölçüde çoğalttık. Bu arkadaşlarımız, belediye personelimiz ve kamu kurumlarında görev yapan personellerden oluşuyor. İlerleyen dönemde ekip sayımızı daha da artırarak, afetlere karşı daha güçlü ve hazır bir yapı oluşturmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Yeni hedef: 38 mahallede Gönüllü Mahalle Afet Timleri kuruluyor

Başkan Candaroğlu, ilçedeki afet müdahale çalışmalarını genişletmek amacıyla 38 mahallede gönüllü mahalle afet timleri oluşturmayı amaçladıklarını ve başvuruların devam ettiğini belirtti. Şu ana kadar 18 mahallede bu timlerin kurulumunu tamamladıklarını ifade eden Candaroğlu, bu çalışmalar sayesinde afetlere karşı daha dirençli ve organize bir yapı oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.