Medipol Sağlık Grubu, uluslararası sağlık turizmi alanında büyük bir başarıya daha imza attı. Grup, Bahreyn Savunma Bakanlığı’na bağlı Bahreyn Kraliyet Sağlık Hizmetleri ile çözüm ortaklığı anlaşmasına vardı.

Son bir yılda 153 farklı ülkeden 35 binin üzerinde hasta tedavi eden Medipol Sağlık Grubu, uluslararası sağlık turizminde yeni bir adım daha attı. Grup, Bahreyn Kraliyet Sağlık Hizmetleri ile gerçekleştirdiği anlaşma sayesinde sağlık sektöründe yeni bir dönemin kapılarını araladı.

Bahreyn Kraliyet Sağlık Hizmetleri, 400’ün üzerinde yatak kapasitesiyle Bahreyn Krallığı’nın en büyük ikinci sağlık hizmet sağlayıcısı konumunda. 4 bine yakın doktor ve çalışanıyla hizmet veren bu sistem, bölgenin en büyük birinci basamak hekimleri, ayakta tedavi merkezi ve hastane ağına sahip. Ayrıca özel bakım doktorları, vasıflı hemşirelik, yaşlı sağlığı, davranışsal sağlık, rehabilitasyon ve evde bakım hizmetleri de sunuluyor.

Anlaşmanın detaylarının aktarıldığı törene Medipol Sağlık Grubu İşletme Direktörü Özer Koca, İşletme Direktör Yardımcısı Dr. Uygar Üstün, Kemik İliği Merkezi (Erişkin) / Hematoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Leylagül Kaynar, Bahreyn Kraliyet Sağlık Hizmetleri temsilcisi Tuğgeneral Dr. Sheikh Fahad bin Khalifa bin Salman Al Khalif ve Dr. Semir Ferrahoğlu katıldı. Bu iş birliği çerçevesinde, Bahreyn Krallığı’nda yeni hastaneler kurulacak, çeşitli tıbbi branşlar hizmete açılacak ve tıbbi eğitim ile teknik altyapı kurulumunda ortak çalışmalar yürütülecek.

Son teknoloji tıbbi cihazlar tanıtıldı

İş birliği töreni sonrası Medipol Sağlık Grubu temsilcileri, Bahreyn Kraliyet Sağlık Hizmetleri tarafından Royal Golf Club’da düzenlenen etkinlikte ağırlandı. Etkinlik sonrası Kraliyet Sağlık Hizmetlerine bağlı tüm hastane ve sağlık merkezleri gezilirken; Mohammed bin Khalifa bin Salman Al Khalifa Uzmanlık Merkezi İcra Direktörü Tümgeneral Doktor Fuad Abdul Qader Saeed, merkezde bulunan en son teknolojileri ve tıbbi cihazları tanıttı. King Hamad Üniversitesi Hastanesi Komutanı Albay Doktor Şeyh Salman bin Muhammed bin Abdullah Al Khalifa, Medipol Sağlık Grubu heyetine hastanenin tıbbi bölümlerini ve Bahreyn Onkoloji Merkezini gezerken eşlik etti.

Bahreyn’den Türkiye’ye hasta getirilecek

İş birliğinin öncelikli hedefleri arasında Kemik İliği Nakil Merkezi, Onkoloji ve Hematoloji ünitelerinin kurulumu, Radyasyon Onkolojisi, Onkolojik Cerrahi, Organ Nakli ve Parkinson Cerrahisi (DBS) branşlarında tıbbi deneyim paylaşımı yer alıyor. Ayrıca, Bahreyn’de tedavi edilemeyen hastalıkların Türkiye’de tedavi edilmesi de planlanıyor.

1 milyon 560 bin nüfuslu Bahreyn Krallığı’nın sağlık alanındaki ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlayan bu iş birliği, iki ülke arasında sağlık sektöründe önemli bir köprü kuracak.

Medipol Sağlık Grubu ve Bahreyn Kraliyet Sağlık Hizmetleri arasında varılan bu anlaşmanın, her iki ülkenin sağlık hizmetleri kalitesini artıracağı ve sağlık turizminde önemli bir rol oynayacağı öngörülüyor.