Cem Küçük, Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşme sonrasında asgari ücretteki muhtemel zammı paylaştı. Bu beklentiyle ilgili meraklar gündeme geldi. 11 Aralık'ta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi Hazine ve Maliye Bakanı ile gerçekleştirilen bu buluşmada gazeteci Cem Küçük, çeşitli ekonomik konulara odaklandıklarını belirtti.

16 Bin Civarı Olacak!

Yapılan canlı yayında yeni ekonomi yönetiminin yüksek enflasyona karşı faiz politikasında önemli değişikliklere gittiğini ve ücret politikalarında kapsamlı bir revizyon yapıldığını ifade eden Küçük, yeni yılda asgari ücretin yaklaşık 16 bin lira olacağını ifade ediyor. Küçük'ün tahminine göre 2024 yılı için beklenen enflasyon oranlarına dayanarak yaptığı hesaplamalar, asgari ücrette yüzde 40 civarında bir artış beklentisinin oluştuğunu gösterdi. Ayrıca hükümet yetkililerinin bu yönde açıklamalar yaptığını aktaran Küçük, yüzde 40'lık bir zamla asgari ücretin 16 bin lira seviyesine çıkacağını tahmin ediyor.