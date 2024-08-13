Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Fırat Kalkanı bölgesinde gerçekleştirilen son operasyonla ilgili bir açıklama yaptı. Bakanlık, bölgede tespit edilen iki PKK/YPG teröristinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu başarılı operasyonu gerçekleştirdiği ve Mehmetçik’in bölgedeki kahraman ve fedakar mücadelesinin devam ettiği vurgulandı. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü ve bölgede güvenliği sağlama konusundaki taahhüdünün devam ettiğini belirtti.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT