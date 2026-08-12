Eczacıbaşı Spor Salonu'nda düzenlenen imza törenine Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık ve Eczacıbaşı Peron İstanbul Takım Kaptanı Simge Aköz katıldı.

İmzalanan anlaşmayla birlikte Memorial Sağlık Grubu, Türk voleybolunun köklü temsilcilerinden Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün Resmi Sağlık Sponsoru olarak, sporcu sağlığına yönelik tüm koruyucu, tanısal ve tedavi edici süreçleri yönetecek.

Bora Uludüz: 'Sporun ve sağlığın birleştirici gücünü destekliyoruz'

İmza töreninde değerlendirmelerde bulunan Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, üst düzey spor başarısının güçlü ve sürdürülebilir bir sağlık altyapısıyla mümkün olduğunu vurguladı. Memorial'ın sağlık alanındaki deneyimini spora aktarmaya devam ettiklerini belirten Uludüz, şu ifadeleri kullandı:

'Memorial Sağlık Grubu olarak uzun yıllardır farklı branşlarda takımların ve bireysel sporcuların başarı yolculuklarına sağlık alanındaki bilgi birikimimiz ve uzmanlığımızla eşlik ediyoruz. Bugün bu birikimimizi, 60 yıllık tarihi boyunca Türk kadın voleyboluna yön veren Eczacıbaşı Spor Kulübü ile buluşturuyoruz. Bu iş birliği kapsamında ileri teknolojimiz ve deneyimli sağlık ekiplerimizle sporcuların sağlıklarının korunmasına ve tedavi süreçlerinin doğru yönetilmesine katkı sunacağız. Sağlık ve sporun ortak gücünü daha geniş kitlelerle buluşturmayı, hareketli yaşam kültürüne ve gençlerin yetişmesine destek olmayı son derece değerli buluyoruz.'

Faruk Eczacıbaşı: 'Memorial'ın insan odaklı yaklaşımı bizim için çok değerli'

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı ise kulübün 60. yılına girerken Memorial ile yapılan bu iş birliğinin önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

'Eczacıbaşı Spor Kulübü olarak sürdürülebilir başarının temelinde sporcu sağlığına ve insana yapılan yatırımın olduğuna inanıyoruz. Memorial Sağlık Grubu ile hayata geçirdiğimiz bu iş birliğini, ortak değerler üzerine kurulan uzun soluklu bir birlikteliğin başlangıcı olarak görüyoruz. Memorial'ın sağlık alanındaki bilgi birikimi, güvenilirliği ve insan odaklı yaklaşımı bizim için büyük değer taşıyor. Bu iş birliğinin en kıymetli yönlerinden biri de yalnızca A Takım sporcularımızı değil, altyapımızdaki genç sporcularımızı da kapsaması.'

Sponsorluk altyapıdan A Takıma tüm kadroyu kapsıyor

Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık da iş birliğinin operasyonel detaylarına değinerek; A Takım ve altyapı dahil tüm sporcuların sezon öncesi ve sezon içindeki kontrollerinin, rehabilitasyon ve beslenme planlamalarının Memorial tarafından yürütüleceğini, özellikle yeni açılan Memorial Göztepe Hastanesi'nin tesislere olan yakınlığının büyük avantaj sağladığını belirtti.

Takım Kaptanı Simge Aköz ise sahadaki güven hissiyatına vurgu yaparak, yoğun maç temposunda sağlıklarını Memorial'ın alanında uzman kadrosuna emanet etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Bora Uludüz: 'Her türlü ihtiyaç durumunda 1200 hekimimizle ve çok güçlü teknoloji altyapımızla Eczacıbaşı'nın yanında olacağız'

Memorial Sağlık Grubu CEO'su Bora Uludüz, gerçekleştirilen işbirliğinden duyduğu mutluluğu ve Memorial Sağlık Grubu olarak Eczacıbaşı'na dile getirerek, şunları söyledi:

Bugün çok güzel bir gün. Spor ve sağlık alanında ülkemizin önde gelen iki markası bir araya geldi, çok değerli bir iş birliğine imza atmak üzereyiz. Memorial Sağlık Grubu olarak biz sağlığı sadece hastanelerde tanı ve tedavi süreçleri olarak görmüyoruz. Çok daha bütüncül bir şekilde ele alınması gerektiğini düşünüyoruz. Bunun için de aktif yaşam, spor, iyi beslenme, uçtan uca çok daha bütüncül bir yaklaşım olması gerektiğini düşünüyoruz. Bugüne kadar pek çok spor kulübüne destek olduk. Pek çok bireysel sporcumuza sponsorluk desteği sunduk. Bugün de bunu Eczacıbaşı'yla ileriye taşımak çok çok bizim için büyük bir mutluluk kaynağı. Eczacıbaşı sadece spor değil aynı zamanda voleybola yaptığı yatırımla Türkiye'de kadınların spora girmesi, aktif yaşama girmesi konusunda çok büyük adımlar attı. Çok çok değerli katkıları oldu. Biz de kadın dostu bir marka olarak, kadın istihdamına çok önem veren bir marka olarak böyle bir iş birliğine girmek bizim için bir gurur kaynağı. Umarım çok güzel başarılar görürüz ve her türlü konuda takımımızın, sporcularımızın yanında olabiliriz. Bütün kontrollerde ve her türlü sakatlık ve ihtiyaç durumunda 1200 hekimimizle, çok güçlü teknoloji altyapımızla Eczacıbaşı'nın yanında olacağız.'

Ali Atalık: 'İstanbul'da bu derece donanımlı bir sağlık sponsoruyla iş birliği yapmak bizim için çok değerli'

Eczacıbaşı Spor Kulübü Genel Müdürü Ali Atalık, 'Memorial'la yaptığımız bu iş birliği, aslına bakarsanız uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir iş birliğiydi. Çok memnunuz, çok mutluyuz. Kapsamından dolayı çok mutluyuz. Sadece A takımı olmaması, altyapıyı da teknik ekibi de kapsıyor olması bizim için çok değerli. Çünkü herkesin sağlığı bizim için çok değerli. Bununla beraber Göztepe gibi bize yakın bir lokasyonda da böyle donanımlı bir hastaneyle bu iş birliğini yapıyor olabilmek ayrıca bizim için çok önemli. Çünkü sakatlığın, ihtiyacın ne zaman geleceğini bilmiyorsunuz. İstanbul gibi büyük bir şehirde, trafiğin büyük bir sorun olduğu bir şehirde yakın konumda bu derece donanımlı bir sağlık sponsoruyla iş birliği yapmak bizim için çok değerli. Bu işin rehabilitasyonu var, beslenmesi var, sakatlığı var, sakatlık önleyici ihtiyaçları var kulübün. Dolayısıyla birden fazla alanda aldığımız destek bizim aslında buradaki önemli hedeflerimizden biriydi. Bunu gerçekleştirmek de önemli' ifadelerini kullandı.

Faruk Eczacıbaşı: 'Bu birlikteliğin her aşamasında kendilerinden destek alacağız, birlikte büyüyeceğiz'

Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı, altyapıdan A takıma kadar her türlü sağlık desteğinin önemine dikkat çekerek, şu şekilde konuştu:

'Bizim için şampiyon olmak, galip olmak, birinci olmak çok önemli; tabii ki bunlar için uğraşacağız. Fakat işin asıl olmazsa olmaz tarafı da bizim bir sporun sağlık açısından getirdiği değerleri gösterebilmek için örnek olmak. Dolayısıyla Memorial gibi gerçekten köklü bir kuruluşla bu işi birlikte götürmek bizim için çok büyük bir mutluluk. Tabii sağlık dediğimiz zaman birçok alanı kapsıyoruz. Yani bu tedaviden, doğrudan doğruya bakıma gidinceye kadar geniş bir yelpazede olacak. Ve bu birlikteliğin her aşamasında kendilerinden destek alacağız, birlikte büyüyeceğiz diyelim. Altyapımızdan A takımına kadar giden geniş yelpazede birlikte devam etmeyi düşünüyoruz.'

Simge Aköz: 'Güvenebildiğimiz bir uzman hekim imkanlarına sahip olmaları bizleri gerçekten rahatlatıyor'

Son olarak A Takım Kaptanı Simge Aköz, sporcu olarak sağlık desteğinin her zaman için büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, 'Memorial ile olan iş birliğimiz bizi gerçekten çok mutlu etti. Sizlerin de takip ettiği üzere aslında çok uzun bir sezona sahibiz voleybol ailesi olarak. O yüzden bu sezon boyunca sakatlıklar, hastalıklar umarım hiç olmaz. Ama olabilecek bir spor yaptığımızın bilincinde olarak aslında Memorial'ın bize olan desteği bizi çok daha güvende hissettirecektir diye düşünüyorum. Öncelikle erişilebilir olmak, sorunların kısa vadede çözülebiliyor olması, güvenebildiğimiz bir uzman hekim imkanlarına sahip olmaları bizleri gerçekten rahatlatıyor. Yeni sezonda Eczacıbaşı'nın 60. yılına özel çok da güzel bir kadromuz var. Umarım sonu güzel biten, şampiyonluklarla dolu bir sezon olur' ifadelerine yer verdi.