Temmuz ayında milyonlarca memur ve memur emeklisine yüzde 15,57 oranında zam yapıldı. Ancak bu zammın ardından, 1 Temmuz ile 14 Temmuz tarihleri arasındaki döneme ait maaş farkları henüz ödenmedi.

Söz konusu farkların ne zaman yatırılacağına dair Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından şu ana kadar resmi bir açıklama yapılmış değil.

OCAK AYINDAKİ FARKLAR NE ZAMAN YATTI?

Ocak 2025'teki zamların ardından maaş farkları 24 Ocak 2025 tarihinde hesaplara geçmişti. NTV'de yer alan habere göre genel olarak zam yapılan ayın 20'si ve sonrasında maaş farkları hesaplara geçiyor. 2024 yılı Temmuz maaş farkları ise 26 Temmuz 2024 tarihinde hesaplara geçmişti.

FARKLARIN ÖDENECEĞİ TARİHİ KİM AÇIKLAYACAK?

Maaş farklarının hesaplara geçiş tarihini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ya da Sosyal Güvenlik Kurumu açıklayacak.